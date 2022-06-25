Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Aksaray-Adana kara yolu 35. kilometresinde Özgür Nakişçi'nin (44) idaresindeki 06 TZP 92 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki anne Asiye Nakişçi'nin (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü baba Özgür Nakişçi ile oğulları Burak Kadir (13), Yusuf Emre (9) ve Ahmet Arif Nakişçi (4) ile Bektaş (71) ve Gonca Nakişçi (32) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Güncel Haberler

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