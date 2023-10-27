Şarampole devrilen otomobilde 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Sadık Yakar'ın (27) kullandığı 06 DA 5559 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Übeydullah (31), Hilal (29), Özlem (33), Gurbet (31), Emir Arda (9) ve Asel Yakar (3) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.