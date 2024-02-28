Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Neşet A. (36) kontrolündeki 63 NA 280 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresi Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Ayten (35), Serhat (13), Seda (11) ve İsmet Hamza A. (7) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.