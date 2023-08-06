Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şevket Altınyüzük (59) idaresindeki 06 EE 225 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolunun 26'ncı kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Emine (43), Müzeyen (56), Nihat (22) ve Zeki Altınyüzük (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.