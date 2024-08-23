Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 KP 096 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, Mustafa A, Berat Ç. ve Ahmed M. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.