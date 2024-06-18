Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Oktay B. (52) idaresindeki 34 DFH 115 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 26'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Meryem B. (37), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.