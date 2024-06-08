Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şehmus Karakılıç idaresindeki 31 TZ 100 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.