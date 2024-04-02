Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Serhat Barış'ın (30) kullandığı 34 GG 4018 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Sultan Dilan Barış (26) ve Mustafa Eren Barış (2) yaralandı, Sultan Avcıkıran (44) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.