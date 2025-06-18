Şarampole Devrilen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1) ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BURDUR'da şarampole devrilen motosiklette sürücüsü Ramazan K. (28) yaralandı. Kaza, Çallıca köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan K., 48 AUA 208 plakalı motosikletle Fethiye'den Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim gören kardeşinin yanına gitmek için yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramazan K.'nin motosiketi şarampole devrildi. Toplantı için Tefenni ilçesine giden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yolda karşılaştığı kazada yaralı sürücüye yardım etti. Ramazan K., sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.