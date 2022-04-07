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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Veli Erzen (54), hayatını kaybetti.

GÜNEY, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Veli Erzen (54), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Güney ilçesi Cindere mevkisinde meydana geldi. Veli Erzen'in kullandığı 20 SD 330 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erzen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Veli Erzen'in cansız bedeni, otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Güney, Kaza, Güncel, Haberler

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