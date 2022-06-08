Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin takla attığı trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin takla attığı trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara kara yolu, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Murat Ekinci (77) idaresindeki 42 ABZ 45 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Tragger Ankara Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.