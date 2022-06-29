Son dakika haber | Sarallara 13 ilde operasyon 117 gözaltı (1) Son dakika haberler... İSTANBUL'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. İSTANBUL'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar'la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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