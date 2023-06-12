Sarallar suç örgütü lideri tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sarallar suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saral, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.