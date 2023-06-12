Sarallar suç örgütü lideri tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.