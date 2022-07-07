SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI SARALLAR grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı. SARALLAR grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 25'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 79 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK SORGUSU DEVAM EDİYOR Bugün adliyeye sevk edilen 79 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 savcı görevlendirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.