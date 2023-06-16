Sarallar davası ertelendi

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 21'i tutuklu 168 sanığın yargılandığı dava 19 Haziran'a ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 20 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki tanık Necati Şekergümüş, Etiler'de bir mekanın işletmecisi olduğunu, Uğur Saral'la burada görüşmelerinin ardından polisin iş yerine geldiğini ve müşterilerinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Sanık Saral'ın o dönem fiziki takipte olduğu için bu durumdan hem ailesinin hem de işletmesinin zarar görebileceğinden endişe duyduğunu, bu sebeple bir daha iş yerine gelmesini istemediğini Saral'a söylediğini aktaran Şekergümüş, "Benim dışarıda onunla dostluğum baki, Uğur Saral benim kardeşim hiçbir şekilde korkmuyorum. Şikayetçi değilim." dedi.

Tanık Gökhan Köse ise dava konusu dosyada Mustafa Calban'a ait iş yerinin tehditle yağmalandığı iddiasına ilişkin, sanık Tamer Çağlar'la bir iş yerinde tanıştıklarını söyledi.

Mustafa Calban'a ait olan ve güzellik merkezi olarak işletilen mekanı "geçici emanetçi" olarak bir süre devraldığını savunan Köse, taraflar arasındaki husumeti bilmediğini ifade etti.

Heyet, müştekilerin dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İlyas Saral olduğu, bu örgütün ise Saral'ın yanı sıra sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiği belirtiliyor.

İddianamede, örgüt elebaşlarından Erdal Acar'ın, kumarhane sektörü ve eğlence mekanları ile örgüte maddi getiri sağladığı, ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı da örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı anlatılıyor.

Suç örgütünün üye ve yöneticileri olan sanıkların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin de geçimlerini bu yöntemle sağladıklarına yer verilen iddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehditle sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

İstenen cezalar

İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya, Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya, Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenirken, örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep ediliyor.

Türkiye'ye iade edilen Alaattin İlyas Saral tutuklanmıştı

Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından Ahmet Cengiz Karlı, cezaevinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 18 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Dava kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütünün yöneticilerinden sanık Alaattin İlyas Saral, iade sürecinin ardından yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve 12 Haziran'da tutuklanmıştı.