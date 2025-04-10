Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler

Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler

Saraçhane Eylemleri Sebebiyle Tutuklanan Akademisyen ve Üç Kişi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemleri nedeniyle tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verdi. Eğitim Sen, haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemleri nedeniyle tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada heyet, tensiple birlikte, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişinin tahliyesine karar verdi.

Avukat Fırat Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu dosyada adli kontrollerin de kaldırılmasına karar verildi. Başından beri olması gereken tutuksuz yargılama ile ilgili çok doğru bir karar verilmiş oldu. Diğer mahkemelerin de bir an önce tutuksuz yargılama kararları vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada da "26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi İş Yeri Temsilcimiz Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildi. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu bulunan herkes serbest bırakılsın" denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.