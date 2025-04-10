Saraçhane Eylemleri Sebebiyle Tutuklanan Akademisyen ve Üç Kişi Tahliye Edildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada heyet, tensiple birlikte, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişinin tahliyesine karar verdi.

Avukat Fırat Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu dosyada adli kontrollerin de kaldırılmasına karar verildi. Başından beri olması gereken tutuksuz yargılama ile ilgili çok doğru bir karar verilmiş oldu. Diğer mahkemelerin de bir an önce tutuksuz yargılama kararları vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada da "26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi İş Yeri Temsilcimiz Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildi. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu bulunan herkes serbest bırakılsın" denildi.