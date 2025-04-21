Saraçhane Eylemleri Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında başka bir dosya kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 14 tutuklunun bulunduğu 49 sanıklı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 24 Ekim tarihine ertelendi.

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında başka bir dosya kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 14 tutuklunun bulunduğu 49 kişinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza Mahkemesi Salonu yerine 27. Ağır Ceza MahkemesiSalonu'nda görülen duruşmaya avukatların ısrarı üzerine yemek için bir saat ara verildi. Sanıkların en son yemeği dün akşam yediklerini ve sabah kahvaltı yapmadıklarını öğrenen avukatlar, duruşmaya yemek için ara verilmesini talep etti. Uzun uğraşlar sonucu verilen arada avukatlar müvekkilleri için sandviç ve içecek getirdi.

Aranın ardından kelepçelerle getirilen tutuklu gençler, yine alkışlarla karşılandı. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam etti. Aralarında temizlik görevlisi, öğrenci, memur ve işsizlerin de bulunduğu sanıkların savunmaları, "Delilleri gördüğümde savunma yapacağım. Bilirkişi raporu yok. Ek süre istiyorum" şeklinde oldu.

Mahkeme İstanbul Valiliği'ne yazı yazılmasını istedi

Mahkeme; 'tüm sanıklar ve müdafilerine kamera görüntüleri bulunduğu belirtilen CD'leri incelemek, görüntülerde kendileri/müvekkilleri olup olmadığına ilişkin beyanda bulunmak ve bilirkişi raporu düzenlendiğinde rapora karşı beyanda bulunmaları ve savunmalarını sunmak üzere önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine, olay tutanaklarında yer alan polis memurlarının tanık olarak dinlenmesi hususunun değerlendirilmesine, toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin yasaklama kararının ve uzatılması kararının ilan edilip edilmediği, ilan edilmiş ise hangi vasıtalar ile hangi tarihte ilan edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği'ne yazı yazılmasına' karar verdi.

Duruşma, 24 Ekim saat 09: 30'a ertelendi. Aileler, tutuklu bulunan çocuklarını alkışlarla uğurladı. Duruşma çıkışa adliye önünde toplanan bir grup genç de "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı.