Saraçhane'deki Mitingde Taşkınlık: Göstericilere Polis Müdahalesi

Saraçhane'deki Mitingde Taşkınlık: Göstericilere Polis Müdahalesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraçhane'de düzenlenen CHP mitinginde, bazı göstericilerin taşkınlık çıkarması ve polise yabancı madde atması sonrası olaylar çıktı. Polis müdahale etti, birçok kişi gözaltına alındı.

Saraçhane'de düzenlenen mitingde taşkınlık çıkaran grup polise yabancı madde attı. Uyarılara rağmen eylemini sürdüren gruba polis müdahale ederken, bu sırada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingde toplanan gruptan bazıları taşkınlık çıkardı. Saraçhane parkı içinde taşkınlık çıkaran göstericiler polise yabancı madde atarken, ekipler göstericileri uyardı. Polis ekipleri göstericileri dağılmaları konusunda uyarırken, dağılmayan gruba ekipler müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.