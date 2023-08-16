Saraçhane'de Özel Halk Otobüsü protestosu

İSTANBUL Özel Halk Otobüsleri'nin temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) birikmiş olan hak edişlerinin ödenmediğini belirterek Saraçhane'de basın açıklaması yaptı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık'ın okuduğu açıklama metninde, "Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet yazmaktadır. Bu şartlar da işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için, bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Başkanı, Özel Halk Otobüsü temsilcileri ve esnafı, İBB Saraçhane Hizmet Binası karşısında bulunan Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. İBB'nin hak edişlerini ödemediğini belirterek alanda toplanan katılımcılar adına basın açıklamasını İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptı. Ovacık basın açıklamasında, İBB'den bazı ödemeleri alamadıklarını, hizmetin durabileceğini ve taleplerle ilgili İBB ile temas halinde olduklarını belirtti.

"YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR TL CİVARINDA ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR"

Ovacık'ın okuduğu metinde, "Aşağıda belirtilen ÖHO Kuruluşları ve bunlara bağlı 3041 Özel Halk Otobüsü olarak, Büyükşehir Belediyesi adına ve yine Büyükşehir Belediyesince verilen ruhsat ile kentimize toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. Bir asrı aşan bir zamandan beri, İstanbul kent içi toplu taşıma sektöründe yer alan Özel Halk Otobüsleri, yılda 365 gün ve günde 16 saat çalışmak kaydıyla, günde 18 bin sefer yapmakta, 650 bin km kat etmekte ve 1 milyon 800 bin yolcu taşımaktadır. Özel Halk Otobüsleri, şimdiye kadar halkımıza, kentimize, devletimize ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mize karşı belirlenmiş bütün sorumluluklarını eksiksiz, hatta fazlasıyla yerine getirmiş ve bir an dahi bir kamu hizmeti olan kent içi toplu taşıma faaliyetini aksatmamışlardır. Özel Halk Otobüsleri, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir bir işletmecilik ve gelir sağlanabilmesi amacıyla, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İETT ile ortak mutabakatla hazırlanan 'Özel Taşımacı İşletme Sistemi'ne (ÖTİS) geçmişlerdir. ÖTİS'e göre Özel Halk Otobüslerinin, İETT tarafından hazırlanan planlamaya göre yolcu taşıma hizmetini ifa etmesi, İBB'nin ise 'Sabit Maliyet+ Değişken Maliyet+ Kar' esasıyla ve bireysel işletme performansına göre işletmecilere aylık hak ediş ödemesi gerekmektedir. Özel İşletmeciler, ÖTİS'e geçtikten sonra, daha önceden de olduğu gibi yolcu taşıma sorumluluğunu eksiksiz yerine getirirlerken, idare sorumluluğundaki aylık hak edişlerinin ödenmemesi ciddi sorun yaşatmıştır. Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen Mayıs- Haziran- Temmuz 2023 aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız, araç başına 500 bini aşmıştır. Toplamda ise yaklaşık 1,5 milyar TL alacağımız bulunmaktadır" cümleleri yer aldı.

"KAMU HİZMETİ DOĞAL OLARAK DURACAKTIR"

Ovacık, "Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet yazmaktadır. Bu durum ayrıca şoför personel bulmamızı zorlaştırdığı gibi araçların bakım ve onarımlarını vaktinde yaptıramamamıza, dolayısı ile sefer kayıplarının çoğalmasına neden olmuştur. 2022 yılı ve öncesinde tedarikçilere olan borçlarımızı kredi kullanarak ödeyebiliyor iken, maalesef bu dönemde kredi kullanarak borç edinme şansımız da kalmamıştır. Bu şartlarda işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu biz olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz. 3 yıldır sabır ve anlayış gösterdiğimiz ve artık tıkandığımız bu durum sebebiyle üzüntülü olduğumuzu belirtir, kamuoyuna arz ederiz." ifadelerini kullandı.

"DÜN MASAYI TERK ETTİK"

Ovacık açıklama sonrasında ise, "Bizim talebimiz şudur. Her ay hak edişlerimizin eksiksiz ödenmesi şu anda ortalama olarak araç başı 250 bin lira gibi hak edişlerimiz oluyor. Bunların eksiksiz ödenmesi, içeride kalan paramızın da gelecek aylar içerisinde düzenli olarak ödenip sıfırlanması gibi bir talebimiz var. Bu talebimizi şimdi Ekrem Başkan'a iletmek üzere belediyeye gittik. Ekrem Başkan Ankara'ya gitmiş. Grup Başkan Vekili Sayın Tarık Balyalı'yla konuştuk. Taleplerinizi ilettik. Eğer dediğimiz gibi bizim taleplerimiz, burada yapılmazsa veya hayata geçmezse biz tekrar Başkanlar olarak toplanacağız. Ne gerekiyorsa, bunu yapacağız ama bizim derdimiz şu değil, biz İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz. İstanbul halkının taşımasına, evinden işine, işinden evine gitmesini engellemek istemiyoruz. Ama onların da bizi anlayacaklarına eminiz. Onun için de bu saatten sonra şirket başkanlarıyla, oradaki gelecek taleplerle ilgili şirket başkanlarıyla, kooperatif başkanları, kurum başkanlarıyla oturacağız, konuşacağız. İleri noktada da ne yapacağımızı sizlere aktaracağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Bazı arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyor; işte gidiyorsunuz da yok yumruğu masaya vurmuyorsunuz. Zaten dün masayı terk ettik kalktık. Bu da önemli değil ama önemli olan bizim bu işi sürdürebilmemiz. Bu işi sürdürebilmek için de diyalog kesmeden kendi dertlerimizi de kendi sorunlarımızı da masaya yatırarak bunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı açıklamanın ardından, toplanan kalabalık olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.