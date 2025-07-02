Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüphelilerin işlemleri sürüyor

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Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri süren 34 zanlının ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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