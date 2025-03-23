Saraçhane Çevresinde Bazı Yollar Kapatıldı
İstanbul Valiliği, bu akşam yurttaşların 5. kez buluşacağı Saraçhane Meydanı çevresine çıkan yollarda yine kısıtlamalara gitti. Saraçhane'ye çıkan çok sayıda yol 16.00 itibarıyla kapatıldı.
(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, bu akşam yurttaşların 5. kez buluşacağı Saraçhane Meydanı çevresine çıkan yollarda yine kısıtlamalara gitti. Saraçhane'ye çıkan çok sayıda yol 16.00 itibarıyla kapatıldı.
İstanbul Valiliği, kent genelinde yine kısıtlamalar duyurdu. Valilik, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'dan itibaren bazı ana arterlerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'kamu düzeninin korunması ve olası toplumsal olayların önüne geçilmesi amacıyla' alınan ek güvenlik tedbirleri kapsamında, Fatih, Eminönü ve çevresindeki birçok cadde ve bulvarın trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kapanan yollar arasında Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası), Galata ve Atatürk köprüleri de bulunuyor.
İşte 16.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar:
Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Valilik, sürücülere ve vatandaşlara mağduriyet yaşanmaması için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Alternatif olarak 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, E-5 D100 Karayolu ve Sahil Kennedy Caddesi'nin açık olacağı ifade edildi.