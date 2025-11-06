Haberler

Saraç Ailesi'nin 33 Yıldır Süren Mangal Kömürü Üretimi

Saraç Ailesi'nin 33 Yıldır Süren Mangal Kömürü Üretimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Saraç ailesi, 33 yıldır geleneksel yöntemlerle mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlıyor. Yılın 12 ayı süren zorlu bir mesaiyle 80 ila 150 ton arasında kömür üreten aile, kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşan Saraç ailesi, 33 yıldır mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlıyor.

Silifke ilçesinin kırsalında derme çatma barakalarda yaşan Saraç ailesi, 33 yıldır geleneksel yöntemlerle mangal kömürü üretiyor. 25 kişilik Saraç ailesinin zorlu mesaisi, yılın 12 ayı sürüyor. Toplanan odunlar bir alanda küçük tepecikler halinde dizildikten sonra üzeri saman ve toprakla kapatılarak yakılıyor. İçten içe yanan odunlar yaklaşık 22 günlük bir süreçten sonra mangal kömürüne dönüşüyor, ardından da çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.

YIL BOYU NÖBET

Aile büyüğü Sait Saraç, mangal kömürü üretirken yaz kış mesai yaptıklarını söyledi. Odun ocaklarını sürekli kontrol altında tuttuklarını kaydeden Saraç, "Kömürlerimizi Toros Dağları'nda var olan pınar meşeden yapıyoruz. Çok kaliteli ürün elde ediyoruz. Çok zahmetli bir iş. Bizim için mesai saatleri ya da mevsimler değişmez. Yazın sıcakla, kışın soğukla ve çamurla mücadele ederiz ama ocakların başında nöbetimiz hiç bitmez. Yıllık 80 ile 150 ton arasında kömür meydana getiriyoruz. Çünkü ürettiğimiz tek şey, en çok talep gören mangal kömürü" dedi.

'FİYAT FARKI OLUYOR'

Kömürlerin Mersin'deki toptancılar aracılığıyla büyük şehirlere gönderildiğini belirten Saraç, verdikleri kömürle, marketlerde satılan kömürün arasında fahiş fiyat farkı olduğunu sözlerine ekledi. Çalışanlardan Sinan Esen de mangal kömürü üretiminin zor ve zahmetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 ünlüye takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar verildi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Wilma Elles doğum sonrası formda kalma sırrını açıkladı

Bu kadar kısa sürede nasıl başardı? Sırrı duyanları şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.