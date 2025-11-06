Haberler

Saraç Ailesi, 33 Yıldır Mangal Kömürü Üretiyor

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Saraç ailesi, 33 yıldır geleneksel yöntemlerle mangal kömürü üreterek geçimini sağlıyor. Yılın her dönemi zorlu şartlar altında çalışan aile, pınar meşesinden elde ettikleri kömürle, büyük şehirlere kaliteli ürün gönderiyor.

Silifke ilçesinin kırsalında derme çatma barakalarda yaşan Saraç ailesi, 33 yıldır geleneksel yöntemlerle mangal kömürü üretiyor. 25 kişilik Saraç ailesinin zorlu mesaisi, yılın 12 ayı sürüyor. Toplanan odunlar bir alanda küçük tepecikler halinde dizildikten sonra üzeri saman ve toprakla kapatılarak yakılıyor. İçten içe yanan odunlar yaklaşık 22 günlük bir süreçten sonra mangal kömürüne dönüşüyor, ardından da çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.

YIL BOYU NÖBET

Aile büyüğü Sait Saraç, mangal kömürü üretirken yaz kış mesai yaptıklarını söyledi. Odun ocaklarını sürekli kontrol altında tuttuklarını kaydeden Saraç, "Kömürlerimizi Toros Dağları'nda var olan pınar meşeden yapıyoruz. Çok kaliteli ürün elde ediyoruz. Çok zahmetli bir iş. Bizim için mesai saatleri ya da mevsimler değişmez. Yazın sıcakla, kışın soğukla ve çamurla mücadele ederiz ama ocakların başında nöbetimiz hiç bitmez. Yıllık 80 ile 150 ton arasında kömür meydana getiriyoruz. Çünkü ürettiğimiz tek şey, en çok talep gören mangal kömürü" dedi.

'FİYAT FARKI OLUYOR'

Kömürlerin Mersin'deki toptancılar aracılığıyla büyük şehirlere gönderildiğini belirten Saraç, verdikleri kömürle, marketlerde satılan kömürün arasında fahiş fiyat farkı olduğunu sözlerine ekledi. Çalışanlardan Sinan Esen de mangal kömürü üretiminin zor ve zahmetli olduğunu kaydetti.

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
