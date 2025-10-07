SAR Arama Kurtarma Derneği'nden ANFAŞ Yönetimine Teşekkür Ziyareti

SAR (Search and Rescue) Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'yı ziyaret etti.

Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Tunç Çokkeser ile beraberindeki heyet, ziyarette, Bıdı'ya, ANFAŞ yönetiminin kendilerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Antalya il temsilciliklerinin mart ayında kurulduğunu belirten Çokkeser, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerine depo alanı konusunda destek verdiklerini belirtti.

Desteklerin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çokkeser, "Önemli organizasyonlarda bizlerle birlikte olan, destek sağlayan tüm kurum ve kişilere minnettarız. İnşallah Antalya'mızda afetsiz günlerde sadece eğitim ve tatbikatlarda bir araya geliriz. Ancak olası afetlerde de hazır bir ekip olarak her zaman destekte bulunacağız." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Bıdı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.