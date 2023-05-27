Saplantılı sapık tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Evlatların en acı günü: Öldürülen annelerini son yolculuğuna uğurladılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında saplantılı sapığı tarafından 4 el ateş edilerek öldürülen 45 yaşındaki kadın, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Annelerine son görevini yapan 3 evlat, tabutu omuzlarına taşıdı.

Olay, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Dürdane K. isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı saplantısı sapığı E.Ö. tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen Dürdane K. kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ailesi tarafından teslim alınan Dürdane K., bugün Yunus Emre Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı. Dürdane K.'nin cenazesine 3 oğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dürdane K.'nin 3 oğlu en ön safta cenaze namazına katılırken annelerinin tabutunu ise omuzlarında taşıdı.