Sapancaspor'un Tesisleri Geçici Olarak Özel Harekat'a Tahsis Edildi

Sakarya Valiliği, Sapanca spor'un tesislerinin Özel Harekat Şube Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyu ve yerel basında, Sapanca spor tesis alanıyla ilgili çeşitli haberlerin yer aldığı, konuya ilişkin yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, tesis alanının Özel Harekat Müdürlüğü hizmet binasının yapım süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak Özel Harekat birimine tahsis edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu tahsis geçici nitelikte olup, güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda sınırlı bir süre için planlanmıştır. Bu süreçte, Sapanca spor'un sportif faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve kulübün mağduriyet yaşamaması amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kulübe uygun bir tesis tahsis edilmiş olup, antrenman ve müsabakalarını bu tesiste sürdürebilmektedir."

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sapanca'da modern standartlara sahip yeni bir spor tesisi kompleksinin inşa edilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, "Bu tesis hem Sapancaspor'un kullanımına hem de ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlerine hizmet edecektir. Yeni tesisin tamamlanmasının ardından, Sapancaspor'un antrenman ve resmi müsabakalarını bu modern kompleks bünyesinde sürdüreceği ve bölgedeki spor altyapısının güçleneceği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, valilik olarak il genelinde sporun her branşta gelişmesi, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi ve sporun birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesi yönündeki tüm çalışmalara destek verilmeye devam edileceği kaydedildi.