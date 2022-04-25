Sapancalı Çocuklar Doyasıya Eğlendiler

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Çocuk Bayramında, çocukların eğlenip doyasıya vakit geçirmeleri için hazırlanan etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

Dev şişme oyun guruplarının kurulduğu alanda; balon gösterileri, danslar, çeşitli yarışmalar ve oyunlarla, yüz boyama, animasyon gösterileri, balon gösterileri sergilendi. Etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken, popcorn ve pamuk şeker ikramı ile ağızlarını tatlandırdılar. Aileleri ile birlikte şenlik alanına gelen çocuklar gün boyu gönüllerince eğlenirken, bayramı şenlik havasında geçirdiler.

Dünyada ki tüm çocukların yüzü gülsün

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, şenlik alanına gelen çocukların mutluluklarına ortak oldu. Başkan Özen, "Koronavirüs sebebiyle 2 yıldır bayramı gönüllerince kutlayamayan çocuklarımıza eğlenebilecekleri bir şenlik düzenlemek istedik. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor, coşku dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Çocuklarımız her zaman her şeyin en iyisine layıklar. Dünyada ki tüm çocukların yüzü gülsün, hiç bir çocuk mutsuz olmasın" dedi.

Programa katılan Sapanca Kaymakamı Abdürrezzak Canpolat "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve vatanına hizmet eden bireyler olmasını diliyorum. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla tüm çocuklara bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

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