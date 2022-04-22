Sapanca'nın Çocuk Başkanı Hüseyin Kabakçı Oldu

SAPANCA, SAKARYA (Bültenler) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sapanca Belediye Başkanlığı koltuğuna Alaçam Ortaokulundan Hüseyin Kabakçı ve Güneş Serpil Selçuk oturdu.

Sapanca Belediye Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yılki konukları Alaçam Orta Okulu öğrencileri oldu. Okul Müdürü Mesut Güzel ve öğretmenleri nezaretinde öğrenciler Hüseyin Kabakçı ve Güneş Serpil Selçuk başkanlık makamında bir müddet sohbet ettiler. Koltuğa oturan Hüseyin Kabakçı, daire müdürlerinin görevleri hakkında bilgi aldı ve ilçe genelinde eğitim kurumlarının eksiklikleri hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Büyüklerimizin izinden giderek

Çocuk Başkan Kabakçı "Bugün burada olmaktan mutluyum. Mutluyum çünkü çocuklara önem veren Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği ve dünyada tek çocuk bayramına sahip bir çocuğum. Mutluyum çünkü bizlere söz hakkı veren bir belediye başkanımız var. Sapanca Belediye Başkanımıza bu gün bana koltuğunu devrettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli büyüklerimizin izinden giderek, ülkemizi daha ileriye götürmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimize söz veriyorum" dedi.

Çocuklarımıza güveniyorum.

Sembolik olarak gerçekleşen törende, başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Kabakçı ve Güneş Serpil Selçuk Sapanca geneli ve okul arkadaşlarındaki çocukların taleplerini Başkan Özen'e ilettiler. Başkan Özen, öğrencilerden gelen talepleri yazılı olarak aldı, imkânlar doğrultusunda taleplerin yerine getirileceğini belirtti.Küçük misafirleri ile yakından ilgilenen Başkan Özen, "Çocuklarımız aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Görüyoruz ki, artık yeni yetişen nesil gerçekten bu milletin, bu devletin istikbali için umut veriyor. Gençlerimize, çocuklarımıza güveniyorum. Yeter ki, çocuklarımıza inanalım güvenelim, onları sayalım sevelim. Bu ülkenin bundan sonra bekası için onlar da sorumluluk alacaklardır. İnşallah onlarla beraber bu ülke daha iyi bir yere gelecektir diye düşünüyorum. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım" dedi. Tören sonunda Başkan Özen, Hüseyin Kabakçı ve Güneş Serpil Selçuk'a çeşitli hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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