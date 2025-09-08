Sapanca Meslek Lisesi Öğrencileri İHA ile TEKNOFEST Finallerinde

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 meslek liseli öğrenci, öğretmenleri eşliğinde ürettikleri insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST finallerine katılmaya hak kazandı.

Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Alanı öğretmeni Cengiz Çavuş ve 5 öğrencisi, belirlenen hedefe nokta atışı yapabilen otonom yazılımlı İHA üretti.

Okulun elektrik-elektronik alanı öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip, takım lideri Cengiz Çavuş öncülüğünde "Köklerden Göklere" sloganıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Öğrenciler, "TAKUYİDDİN-54" adı verilen döner kanatlı insansız hava aracıyla TEKNOFEST "Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Döner Kanat Yarışması"nda finallere kalmayı başardı.

Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'nda 9-13 Eylül'de yapılacak finallerde öğrenciler, azim ve emekle ortaya koydukları çalışmalarla gökyüzünde boy gösterecek.

"Bundan sonraki adımlarda da üzerine koyarak farklı projelerle devam edeceğiz"

Proje sorumlusu öğretmen Cengiz Çavuş, AA muhabirine, Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Döner Kanat Yarışması'nda finallere kaldıklarını belirterek, yarışma görevlerinin otonom uçuşla görüntü işleme, hazırladıkları mavi ve kırmızı hedeflere yük bırakmak olacağını söyledi.

Öğrencilerinin sene başından beri bu görevleri gerçekleştirmek için özveriyle çalıştıklarını aktaran Çavuş, okulu ve ili en iyi şekilde temsil etmek için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Çavuş, İHA'nın uydudan aldığı GPS verileriyle konumunu otomatik olarak belirlediğini, sisteme girdikleri koordinatlarla otonom uçuşu gerçekleştirdiklerini anlattı.

İHA'nın görevini tamamladıktan sonra da ilk kalktığı noktaya iniş yapacağını aktaran Çavuş, "Mavi ve kırmızı alanlar olacak. Üzerindeki kamerayla bu alanların tespitini yapacak. Mavi alana mavi yük, kırmızı alana da kırmızı yükü bıraktıktan sonra yine ilk başlangıç noktasına iniş yapacak. Bu şekilde puan toplayarak ilk üç veya zirveyi zorlayacağız." dedi.

Çavuş, ilk üçe girerek okulu ve Sapanca'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirterek, "Bundan sonraki adımlarda da üzerine koyarak farklı projelerle devam edeceğiz. Okulumuz, müdürümüz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Desteklerini her zaman hissettik." ifadelerini kullandı.

İHA'nın ağırlığı 3 kilo 50 gram

Projede yer alan öğrencilerden Süleyman Küçük, yarışmada ilk üçe girmeyi hedeflediklerini ve ürettikleri İHA'ya güvendiklerini söyledi.

Takımın teknik sorumlusu lise ikinci sınıf öğrencisi Nazım Orhun da İHA'nın ağırlığının 3 kilo 50 gram olduğunu aktararak, "İHA'ya temsili olarak 2 renk mühimmat yerleştiriyoruz. Hiçbir şekilde elle müdahale etmeden yazılım sayesinde hedeflere atıyoruz. Yarışmadaki bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah ilk 3'e gireceğiz." diye konuştu.

Okul müdürü Enver Ekici de sene başında Çavuş'un bölümü adına İHA çalışmasıyla ilgili proje geliştirdiğini, bu çalışmaların neticesini görmek üzere olduklarını söyledi.

Beş öğrenci ve bir öğretmenden oluşan ekibin tatil döneminde bile özveriyle çalıştıklarını dile getiren Ekinci, "Bin okul içerisinden ilk 29'a girdik, bu büyük bir başarı. Sakarya'da da tekiz. Hedefleri var, inşallah hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Projenin gelişmesinde bize destek olan İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerimize ve Sapanca Kaymakamı'mıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.