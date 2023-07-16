Sapanca Gölü ve dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü ile gölü besleyen dere yataklarında temizlik çalışmaları sürdürülüyor. SASKİ ekipleri tarafından göl ve çevresindeki atıklar temizlenirken, yeşil alanlar çöplerden arındırıldı. Ayrıca, olası orman yangınlarının önüne geçmek için cam kırıkları da toplandı. Temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, vatandaşlardan çevre konusunda duyarlılık bekleniyor.