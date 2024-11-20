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Sapanca Gölü'nden Hayalet Ağlar Çıkarıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sapanca Gölü'nde sualtında bulunan hayalet ağlar ve diğer atık malzemeler temizlendi. Dalgıçlar tarafından yapılan tarama çalışmaları, ekosistemi koruma amacıyla gerçekleştirildi.

Sapanca Gölü'nden, "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sucul biyolojik çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sapanca Gölü'nde suya bırakılan "hayalet ağlar" ve kasnakların olduğu alanlar tespit edildi.

Gölde avcılık yapılması muhtemel olan belirli dalış noktalarında 8 bin metrekare alanın taraması yapılarak 200 metre uzatma ağı, 300 metre paraketa,12 hayalet av araçları dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübünden dalgıç Özcan Karabulut, gazetecilere, Sapanca Gölü'nde iki haftadır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gölde geniş kapsamlı tarama yaptıklarını belirten Karabulut, "Göle atılan ağlar hala çalışmaya, hala ekosisteme zarar vermeye devam ediyor. Bu ağları çıkardığımızda ilk önce yaptığımız şey, yaşayan balık ya da bir hayvan varsa üzerinden alıp direkt doğal ortamıyla buluşturmak oluyor. Canlı yakalayıp saldığımızda bu bizim için büyük bir motivasyon oluyor. Tabii bazılarını da kurtaramıyoruz. Sapanca Gölü'nün dibi inanılmaz güzel, bunun hep aynı kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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