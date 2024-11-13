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Sapanca Gölü'nde Su Seviyesinin Düşmesiyle Tarihi Kilise Kalıntısı Ortaya Çıktı

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesinin Düşmesiyle Tarihi Kilise Kalıntısı Ortaya Çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarında, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi bir kilise kalıntısı ortaya çıktı. Gölün su seviyesi, son 5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 30,13 metreye düştü.

SAPANCA Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarında, tarihi taş yapı ortaya çıktı. Yapının, tarihi bir kilise kalıntısı olduğu öğrenildi.

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü. Su seviyesi, son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye kadar geriledi. Suların çekilmesiyle gölün Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarına 300 metre mesafede tarihi bir taş yapı ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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