Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yağışlarla Yükseldi

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yağışlarla Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, son yağışların etkisiyle son bir haftada 30,23 metreye ulaştı. Bu artış, geçmiş yıllara göre olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar, sonbahar ve kışın yeteri kadar yağış düşmemesi nedeniyle bir ay önce son 5 yılın en düşüğü olarak 29,97 metre ölçülen gölün su seviyesi, kentte son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışla yükselişe geçti.

Bu ay itibarıyla kent genelinin yüksek kesimlerine yağan kar ve son günlerde etkisini gösteren sağanakla göl seviyesi, önceki aya göre 30 santimetre artarak 30,23 metreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) edinilen bilgiye göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, yıllara göre 17 Ocak itibarıyla 2024'te 32,02,2023'te 30,99, 2022'de 31,93, 2021'de 30,34, 2020'de 31,74 metre kaydedildi.

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.

Son yağışlarla kritik seviyeyi atlatan göldeki su seviyesinin, kış aylarında beklenen kar yağışlarının da etkisiyle maksimum oranlara ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
img

Trump da dillendirmeye başladı! Şubatta ilk ziyaretçisi geliyor
img

Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba transfer!
img

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.