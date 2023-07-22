Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı bot timi, Sapanca Gölü'nde devriye esnasında mahsur kalan bir vatandaşa yardım etti. Yelkenli tekne sorunu yaşayan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan yelkenlinin imdadına jandarma bot timi yetişti

Devriye esnasında vatandaşı fark edince yardımına koştular

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı bot timince devriye faaliyeti gerçekleştirildiği esnada Sapanca Gölü içerisinde yelkenli teknesiyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı bot timleri Sapanca Göl üzerinde kontrol, denetim ve arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bot timi devriye attığı esnada Aşağıdereköy mevkii açıklarında yelkenli tekne üzerindeki bir vatandaşın zor durumda kaldığını fark etti. Vatandaşın yanına hareket eden tim, yelkende sıkıntı bulunan tekneyi ip ile bota bağladı. Yelkeninde sıkıntı bulunduğu için gölün ortasında mahsur kalan E.A. isimli vatandaş, ekiplerce kıyıya götürüldü.