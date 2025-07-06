Sapanca Gölü'nde Mahsur Kalan 17 Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Sapanca Gölü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Sapanca Gölü'nde dün farklı zaman dilimlerinde mahsur kalan 17 kişi, jandarma ekiplerince karaya çıkarıldı.

Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Sapanca Gölü'nde dün önleyici devriye görevi gerçekleştirdi.

Devriye sırasında SASKİ şehir şebeke suyu alım boru hatlarını temizleyen firmanın göldeki sabit dubasında kişilerin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, botla ilgili yere yanaştı.

Olumsuz hava koşullarından etkilenerek şişme kanoların su alması nedeniyle dubaya sığındıkları belirlenen 3 kişi, jandarma botuyla karaya çıkarıldı.

Jandarma görevlileri, olumsuz hava şartları nedeniyle kürek sörfü, kano, deniz bisikleti ve benzeri sportif amaçlı kullanılan araçların kontrolü için de devriye çalışmalarını sürdürdü.

Dün farklı zaman dilimlerinde göl açıklarında deniz bisikletleri ile bunlara bağlı dubalarda mahsur kalan 9 kişi ve kürek sörfü yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince güvenli şekilde karaya ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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