Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Azalıyor: Muhtarlar Uyardı

Güncelleme:
Sakarya'daki 16 ilçenin muhtar dernek başkanları, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına dikkat çekmek amacıyla toplandı. Gölün korunması gerektiğini vurgulayan muhtarlar, endüstriyel su kullanımına karşı çıktılar.

SAKARYA'daki Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin her geçen gün azalmasına dikkat çekmek üzere 16 ilçenin muhtar dernek başkanları bir araya geldi. Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, "Sapanca'nın suyu endüstriyel büyümenin, plansız tüketimin ve kısa vadeli ekonomik çıkarların aracı olamaz. Bu göl, yalnızca bu bölgenin değil, tüm ülkenin ortak doğal mirasıdır ve korunması bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Sapanca ilçesindeki Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Gölün kurumaya başlayışına dikkat çekmek için 16 ilçenin muhtar dermek başkanları bir araya geldi. Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem'in yanı sıra Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinin muhtarlar dernek başkanları, Sapanca Gölü kenarında döviz ve pankartlar açarak açıklama yaptı.

'YAŞAMIN KAYNAĞI'

Muhtarlar adına konuşan Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, Sapanca Gölü'nün son yıllarda hızla artan kuraklık baskısı, kontrolsüz su çekimleri ve sanayi amaçlı kullanım nedeniyle kritik eşiğe geldiğini belirterek, "Gölün doğal dengesi bozulmakta, su seviyesi her geçen yıl daha da düşmekte ve bu durum hem bölgenin ekosistemini hem de yüz binlerce insanın gelecekteki su güvencesini tehdit etmektedir. Sapanca Gölü, sanayinin değil yaşamın kaynağıdır. Gölün taşıma kapasitesi üzerinde yapılan su kullanımı, bilimsel raporlarla defalarca uyarılmasına rağmen devam etmektedir. Sapanca'nın suyu endüstriyel büyümenin, plansız tüketimin ve kısa vadeli ekonomik çıkarların aracı olamaz. Bu göl, yalnızca bu bölgenin değil, tüm ülkenin ortak doğal mirasıdır ve korunması bir tercih değil, zorunluluktur. Gölün su kullanımında şeffaflık ve denetimin artırılmasını, sanayi için gölden su çekiminin kısıtlanmasını ve alternatif kaynakların oluşturulmasını, göl çevresindeki ekosistemi tehdit eden tüm uygulamaların durdurulmasını ve bilimsel veriye dayalı, sürdürülebilir bir su yönetim planının hayata geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
