Sapanca Gölü'nde Dalgıç Melikcan Yenişen Hayatını Kaybetti

Sapanca Gölü'nde katıldığı temizlik çalışmasında hayatını kaybeden dalgıç Melikcan Yenişen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Sapanca Gölü'nde dünkü temizlik çalışmasında yaşamını yitiren dalgıç Yenişen'in (31) cenazesi, yakınlarınca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Merkez Mezarlığı'na getirildi.

Yenişen'in ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Yenişen'in cenazesi, mezarlıkta defnedildi. Törene Yenişen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve vatandaşlar katıldı.

Yenişen'in geçen ay evlendiği öğrenildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'ndeki temizlik çalışmalarında hizmet alımı yapılan firmadan dalgıç Yenişen, dün daldığı gölde arkadaşlarınca hareketsiz halde bulunmuştu. Karaya çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yenişen, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.