Sapanca Gölü'nde 700 Metre Hayalet Ağ Bulundu

Sapanca Gölü'nde 700 Metre Hayalet Ağ Bulundu
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Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından tespit edilen 700 metre uzunluğundaki terk edilmiş hayalet ağ, sualtı yaşamına zarar veriyor. Balıkçılar, gölde bulunan hayalet ağların atanların tespit edilip cezalandırılmasını talep etti ve vatandaşların gölün korunmasına katkıda bulunmalarını istedi.

Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından 700 metre hayalet ağ bulundu.

Sapanca ilçesinde balıkçılar, gölde yaklaşık 700 metre uzunluğunda terk edilmiş hayalet ağ tespit etti.

Balıkçılar, teknelerine çektikleri ağa takılı ölü balıklar olduğunu gördü.

Hayalet ağların sualtı yaşamını olumsuz etkilediğini belirten balıkçılar, göle zarar veren ağların atılmamasını, atanların tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara vatandaşların da katkı sağlaması gerektiğini belirten balıkçılar, buna benzer durumların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.

SAMEK özel öğrencileri ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali SAMEK, Engelliler Haftası kapsamında Kocaali Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin özel öğrencilerini konuk etti.

4 farklı branşta hizmet sunan Kocaali SAMEK'te mutfak atölyesinin eğitimlerine katılan özel öğrenciler, pasta, poğaça, salata ve meyve suyu yapımını öğrendi.

Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan programda, özel çocuklar sırayla iş yapma, ekip çalışması ve dayanışmanın yanı sıra sosyal etkileşim, özgüven, sorumluluk alma gibi alanlarda kazanımlar elde etti.

Kent Orkestrası'ndan özel bireylere sürpriz konser

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Engelliler Haftası dolayısıyla şehir turu düzenleyen özel gereksinimli öğrencilere konser verdi.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda provalarını yapan orkestra grubu, Engelliler Haftası dolayısıyla şehir turu düzenleyen özel gereksinimli bireylerin Aziz Duran Parkı'nda mola verdiğini fark etti.

Enstrümanlarını alarak parka giden grup üyeleri, öğrenci ve ailelerden oluşan gruba mini konser verdi.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
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