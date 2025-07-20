Sapanca Gölü'nde 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle giren 14 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunarak hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kırkpınar Melih Kibar Caddesi mevkisinden Sapanca Gölü'ne giren Irak uyruklu O.A.M. (14) ile annesi, kardeşleri ve arkadaşları boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekiler, el ele tutuşarak boğulma tehlikesi geçirenleri sudan çıkardı. O.A.M. ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Botla gölde arama tarama çalışması yapan AFAD ekipleri, O.A.M'yi suya girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta buldu.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan O.A.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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