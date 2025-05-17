Sapanca'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Sapanca'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yola düşen köpük malzemesi nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yola düşen köpük malzemesi nedeniyle 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu Sapanca Geçişi'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden S.T idaresindeki 54 FU 598 plakalı otomobil, TIR'dan yola düştüğü iddia edilen köpük malzemesine çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İ.F idaresindeki 34 NOJ 166 plakalı otomobil ile cip, otomobile çarptı. Kazada, araçlardaki Cüneyt C., Aslıhan H. ve Yasemin K. hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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