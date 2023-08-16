Sapanca'da Zabıtayla Tartışan Kağıt Toplayıcısının Bayılma Numarası

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde zabıtayla tartışan kağıt toplayıcısı bir anda kendini yere atıp bayılma numarası yaptı. Çevresinde sağlık ve polis ekiplerini gören kağıt toplayıcısının ekiplere yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde zabıtayla tartışan kağıt toplayıcısı bir anda kendini yere atıp bayılma numarası yaptı. Çevresinde sağlık ve polis ekiplerini gören kağıt toplayıcısının ekiplere yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçede dolaşarak kağıt toplayan bir kişi, zabıta ekipleri tarafından zabıta müdürlüğüne götürülmek istendi. Ekipler ile tartışmaya başlayan kağıt toplayıcısı bir anda kendini yere atıp bayılma numarası yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde sağlık ve polis ekiplerini de gören kağıt toplayıcısı numarasına son vererek gitmek istedi. Tedbir gayesiyle hastaneye götürülmek istenen toplayıcı, ekiplere zor anlar yaşattı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bayılma numarası yapan kağıt toplayıcısının yerde yatması, bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin şahsı tedbir gayesiyle hastaneye götürme çabası ve şahsın yerden kalkmaması ile şahsın ikna sonrası ambulansa doğru yönelmesi yer alıyor. - SAKARYA