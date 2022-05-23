Sapanca'da Yüzme Heyecanı Başladı - Haberler

Uzun bir aradan sonra Sapanca'da tekrar yüzme derslerine başlayan ilçe halkının memnuniyeti kısa süre içinde gelen taleplerin yoğunluğu ile kendini gösterdi. Taleplerde her yaştan başvurunun olduğu dikkat çekti. İlk gün heyecanını yaşayan veli ve çocuklar Başkan Özen'e teşekkür ettiler. Halkının hizmetine sunulan Sapanca Belediyesi Gençlik Merkezi'nin sosyal alanda birçok farklı alana ev sahipliği yapacağı bilgisi öğrenci ve velileri memnun etti

İlçemize hayırlı olsun

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Çocuklarımız, geleceğimiz için şüphesiz büyük önem teşkil ediyor. Dolayısıyla mutlu, sağlıklı yetişen çocuklar, ülkemiz için de mutlu yarınlar demek. Biz de Sapanca Belediyesi, olarak bu anlayış ile hareket ediyor, gençlerimize, çocuklarımıza yönelik çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın hem verimli hem eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla düzenlediğimiz yüzme kurslarımız Sapanca Belediyesi Gençlik Merkezimizde başladı. Hijyen tedbirlerinin de bulunduğu kurslarımızın yavrularımıza yararlı olacağı kanaatindeyim. İlçemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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