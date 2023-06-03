Sapanca'da Yerleşim Alanına İnen Domuz Sürüsü Görüntülendi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 4 tane domuz gece saatlerinde Sapanca ilçesinde yerleşim alanına indi. Domuzları görünce şaşıran vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.
Yerleşim alanına inen domuz sürüsü böyle görüntülendi
SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
4 tane domuz gece saatlerinde Sapanca ilçesinde yerleşim alanına indi. Domuzları görünce şaşıran vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.