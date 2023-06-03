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Sapanca'da Yerleşim Alanına İnen Domuz Sürüsü Görüntülendi

Sapanca'da Yerleşim Alanına İnen Domuz Sürüsü Görüntülendi

Güncel Haberler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 4 tane domuz gece saatlerinde Sapanca ilçesinde yerleşim alanına indi. Domuzları görünce şaşıran vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Yerleşim alanına inen domuz sürüsü böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 tane domuz gece saatlerinde Sapanca ilçesinde yerleşim alanına indi. Domuzları görünce şaşıran vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Sapanca Güncel Haberler

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