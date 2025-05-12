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Sapanca'da UTV Arazi Aracı Şarampole Devrildi: Çift Yaralandı

Sapanca'da UTV Arazi Aracı Şarampole Devrildi: Çift Yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, UTV arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu Şaban ve Merve Koldemir çifti yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kurtarma çalışmalarında zorlukla karşılaştı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, şarampole devrilen UTV arazi aracındaki çift, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Eşi Merve Gözükatı Koldemir'le (29) birlikte toprak yolda gezintiye çıkan Şaban Koldemir (29) idaresindeki UTV arazi aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Koldemir çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle ekipler yaralılara ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin kurdukları vinç ve halat yardımıyla kurtarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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