Sapanca'da tur midibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı, 7 turist yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde yabancı uyruklu turistleri taşıyan E.K. (41) idaresindeki 34 GUJ 400 plakalı tur midibüsü, manevra yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen O.Ö. (59) yönetimindeki 54 AHJ 386 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Meydana gelen kazada midibüsteki biri çocuk toplam 7 turist yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün dönüş yapmak istediği esnada karşı istikametten gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştığı anlar yer aldı. - SAKARYA