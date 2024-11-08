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Sapanca'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sapanca'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ersarı (35) yaşamını yitirirken, diğer sürücü yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ersarı (35) öldü, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Arifiye ilçesi yönüne giden Ali Ersarı idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ensar Hünkar Cinbat (32) yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Ersarı, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ensar Hünkar Cinbat ise Arifiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Ersarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinbat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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