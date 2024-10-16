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Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu Sultan Geçtim hayatını kaybederken, Adem Özdemir ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada Sultan Geçtim (48) hayatını kaybetti, Adem Özdemir (46) ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Yeni Mahalle Kemaletin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Adem Özdemir idaresindeki 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Özdemir ile yanındaki Sultan Geçtim ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sultan Geçtim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtim, hastanenin morguna kaldırılırken, durumu ağır olan yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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