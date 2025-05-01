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Sapanca'da TIR Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı

Sapanca'da TIR Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM Otoyolu'nda bir TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikameti bir süreliğine kapandı. Olay yerinde sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde TEM Otoyolu'nda TIR devrildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ali Ç. (64) idaresindeki 49 AAS 038 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbarla olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

TIR'ın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; TIR'ın devrilerek yan yattığı, arkadan gelen araçların durduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İsa ÇİÇEK-Ahmet ERDEM/SAPANCA (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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