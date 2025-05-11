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Sapanca'da TIR'a Çarpan Cipin Sürücüsü Hafif Yaralandı

Sapanca'da TIR'a Çarpan Cipin Sürücüsü Hafif Yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, demir yığınına dönen cipin sürücüsü Mustafa Atlıhan hafif yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Atlıhan yönetimindeki 42 BBL641 plakalı cip aynı yöne giden Feridun Akça idaresindeki 05 FA 533 plakalı TIR 'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan koruma demirine çarparak hurdaya dönen cipin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması sevk edildi. Altınhan'a ayakta müdahale edilirken, hurdaya dönen cip ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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