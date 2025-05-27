Sapanca'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Sapanca'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, yapılan güvenlik kameraları incelemesiyle 4 şüpheli yakalandı. Olayın İstanbul'dan gelen kişilerce gerçekleştirildiği tespit edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli, 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 6 Mayıs'ta bir bungalova kimliği belirsiz, maskeli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Mağdurların İstanbul'dan gelerek bungalovda konaklamalarından hareketle, şüphelilerin aynı ilden gelmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki 33 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Ekipler, 2 bin 376 saatlik kamera incelemesiyle silahlı saldırının sahte plakalı araçla İstanbul'dan gelen kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etti.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları bulunan F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21) ve İ.T. (30) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların keşif yaptıklarını, İstanbul'a dönmediklerini ve iki gün Sapanca'da bir villada kaldıklarını saptadı.

JASAT ekiplerince İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklandı, İ.T. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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